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核心产品能力

CORE PRODUCT CAPABILITIES

全栈自研技术

深耕计算机视觉、语音识别、自然语言理解、人机交互等人工智能基础技术

深刻的行业理解

以丰富的行业经验，深刻的行业理解和产品化能力，助力行业客户解决核心需求问题

深入多行业场景

解锁多行业场景，在城市管理、工业制造、互联网服务多行业领域实现商业落地和产业的深度融合

强大的创新能力

探索本质、执着追求，突破已有框架，引领人工智能技术的创新性发展

解决方案

THE SOLUTION

解决方案

SOLUTION

人工智能（AI）平台

深刻把握AI技术发展趋势，建立AI生态，在计算机视觉、自然语言处理和知识图谱等技术领域不断创新，持续优化企业数智化转型加速器—AlphaMind®AI能力开放平台

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人工智能（AI）平台

深刻把握AI技术发展趋势，建立AI生态，在计算机视觉、自然语言处理和知识图谱等技术领域不断创新，持续优化企业数智化转型加速器—AlphaMind®AI能力开放平台

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数字孪生（DT）平台

Digital Twins智慧解决方案是基于用户体验视角，通过三维建模还原实体场景，将数据和物理世界的状态同步呈现，使用户对关键数据有更直观的感受，推动各行业完成智能化转型，实现新旧动能的转换

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数字孪生（DT）平台

Digital Twins智慧解决方案是基于用户体验视角，通过三维建模还原实体场景，将数据和物理世界的状态同步呈现，使用户对关键数据有更直观的感受，推动各行业完成智能化转型，实现新旧动能的转换

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管理信息系统（MSS）

凭借多年来聚焦于新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式的创新应用，有能力满足客户在网络优化、运营维护和信息安全防护等方面的需求，为客户提供安全、稳定、合规、持续的信息技术服务

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管理信息系统（MSS）

凭借多年来聚焦于新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式的创新应用，有能力满足客户在网络优化、运营维护和信息安全防护等方面的需求，为客户提供安全、稳定、合规、持续的信息技术服务

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核心产品

CORE PRODUCTS

  • AlphaMind®AI
  • MetaTwins®数字孪生

“AlphaMind® AI” 平台

依托自然语言处理，机器视觉和知识图谱等AI核心技术，推动5G与AI、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新信息技术紧密融合，为客户提供一套成熟的企业级智能化AI中台，让开发人员在少量的AI、算法知识的情况下利用行业数据轻松搭建、部署AI模型，构建解决方案。

MetaTwins®数字孪生

基于用户体验的新视角，从产品思考出发，通过三维建模还原实体工厂和生产线场景，将生产数据和工厂状态同步呈现，让用户对生产关键数据有更直观的感受，可以更便捷地进行管理，增强用户的数据感知能力，为运营提供强有力的支持。当生产出现异常时，能够方便管理者更快速地定位异常点，远程指导故障处理，实现资产的有效维护管理，大幅降低维护成本。

技术创新动力

核心团队成员均来自IBM，具备雄厚的互联网技术背景以及丰富的传统企业数字化应用场景经验

领跑行业的技术势力

解决企业业务流程繁琐、组织人员冗余、运营效率低下等问题

全面扎实的技术基础

在人工智能技术赋能传统行业产业升级方面获得的相当成就

为什么

选择我们?

WHY CHOOSE US?

核心团队成员均来自IBM，具备雄厚的互联网技术背景以及丰富的传统企业数字化应用场景经验

技术创新动力

解决企业业务流程繁琐、组织人员冗余、运营效率低下等问题

领跑行业的技术势力

在人工智能技术赋能传统行业产业升级方面获得的相当成就

全面扎实的技术基础

60+

行业客户

390+

知识产权

80+

资质荣誉

创新服务 智慧中国

—— 致力于为客户提供优质的服务与全面的数智化整体解决方案 ——

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