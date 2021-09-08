MetaTwins®数字孪生

基于用户体验的新视角，从产品思考出发，通过三维建模还原实体工厂和生产线场景，将生产数据和工厂状态同步呈现，让用户对生产关键数据有更直观的感受，可以更便捷地进行管理，增强用户的数据感知能力，为运营提供强有力的支持。当生产出现异常时，能够方便管理者更快速地定位异常点，远程指导故障处理，实现资产的有效维护管理，大幅降低维护成本。