CORE PRODUCT CAPABILITIES
深耕计算机视觉、语音识别、自然语言理解、人机交互等人工智能基础技术
以丰富的行业经验，深刻的行业理解和产品化能力，助力行业客户解决核心需求问题
解锁多行业场景，在城市管理、工业制造、互联网服务多行业领域实现商业落地和产业的深度融合
探索本质、执着追求，突破已有框架，引领人工智能技术的创新性发展
THE SOLUTION
SOLUTION
深刻把握AI技术发展趋势，建立AI生态，在计算机视觉、自然语言处理和知识图谱等技术领域不断创新，持续优化企业数智化转型加速器—AlphaMind®AI能力开放平台
深刻把握AI技术发展趋势，建立AI生态，在计算机视觉、自然语言处理和知识图谱等技术领域不断创新，持续优化企业数智化转型加速器—AlphaMind®AI能力开放平台了解更多
Digital Twins智慧解决方案是基于用户体验视角，通过三维建模还原实体场景，将数据和物理世界的状态同步呈现，使用户对关键数据有更直观的感受，推动各行业完成智能化转型，实现新旧动能的转换
Digital Twins智慧解决方案是基于用户体验视角，通过三维建模还原实体场景，将数据和物理世界的状态同步呈现，使用户对关键数据有更直观的感受，推动各行业完成智能化转型，实现新旧动能的转换了解更多
凭借多年来聚焦于新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式的创新应用，有能力满足客户在网络优化、运营维护和信息安全防护等方面的需求，为客户提供安全、稳定、合规、持续的信息技术服务
凭借多年来聚焦于新一代信息技术、数字化转型等领域的技术与商业模式的创新应用，有能力满足客户在网络优化、运营维护和信息安全防护等方面的需求，为客户提供安全、稳定、合规、持续的信息技术服务了解更多
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